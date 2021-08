Promesse e un mercato non Special: Mourinho scopre com’è dura la Roma

Promesse e un mercato non Special: Mourinho scopre com’è dura la RomaI tifosi hanno visto nell’arrivo del portoghese la garanzia di una squadra ambiziosa, ma per ora il piatto piange. Mou è un abile comunicatore, però non è arrivato nella capitale per fare l’ombrello di nessuno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Agosto 2021.

Promesse e un mercato non Special: Mourinho scopre com’è dura la RomaI tifosi hanno visto nell’arrivo del portoghese la garanzia di una squadra ambiziosa, ma per ora il piatto piange. Mou è un abile comunicatore, però non è arrivato nella capitale per fare l’ombrello di nessuno

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA