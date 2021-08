Leo al centro del Parco dei Principi con la 30: il video dell’ufficialità del Psg

Messi al centro del Parco dei Principi e con la 30: il video dell’ufficialità del PsgLionel Messi è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Ecco il video pubblicato dal club parigino sui social per annunciare l’acquisto del fuoriclasse argentino, ex Barcellona. Messi, che prenderà la maglia numero 30, ha firmato per 2 anni a 35 […]

La Redazione24

,

mercoledì 11 Agosto 2021.

Messi al centro del Parco dei Principi e con la 30: il video dell’ufficialità del PsgLionel Messi è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Ecco il video pubblicato dal club parigino sui social per annunciare l’acquisto del fuoriclasse argentino, ex Barcellona. Messi, che prenderà la maglia numero 30, ha firmato per 2 anni a 35 milioni. Mercoledì mattina la presentazione al Parco dei Principi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA