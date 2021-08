Torretta, inaugurato il parco giochi comunale

Realizzato con i fondi destinati alla Commissione Straordinaria

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

mercoledì 11 Agosto 2021.

Il Parco Giochi Comunale sul Lungomare Kennedy

Inaugurato, nel pomeriggio di martedì 10 agosto, il Parco Giochi Comunale di via Nicholas Green (difronte le scuole medie di Torretta), nell’ambito di un lavoro di rifunzionalizzazione del parco già esistente, riguardante in particolare la “sistemazione dell’area e fornitura elementi di arredo”, su progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale e realizzato con somme provenienti dal fondo destinato agli enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico.

Un milione e mezzo di euro a disposizione della Commissione Straordinaria del Comune di Crucoli per la realizzazione e manutenzione di opere di pubblica utilità, la prima delle quali ha interessato l’abbattimenti di uno dei due marciapiedi laterali del sottopasso ferroviario di contrada Pianagrande ed ora la riqualificazione del parco giochi affacciato sul lungomare nord.

Il momento del taglio del nastro

Al taglio del nastro, dopo circa due mesi di lavori, affidati alla ditta VBR Arredamenti, il dott. Salvatore Tedesco, componente della Commissione Straordinaria dal 2018 alla guida dell’Ente, accompagnato per l’occasione dal dirigente dell’UTC, arch. Pietro Panza, dal Comandante della Polizia Municipale, Arcangelo Coppola, e dal dipendente Tonino Punelli.

“Oggi affidiamo alla comunità locale ed anche ai villeggianti presenti in questo periodo – ha detto Tedesco – un’opera pubblica sulla cui bontà della scelta da parte del nostro Ufficio Tecnico non abbiamo avuto mai dubbi, tant’è che già da subito è visibile la risposta positiva dell’utenza e soprattutto dei bambini che non aspettavano altro che poter entrare nel parco e divertirsi con i giochi installati.”

A proposito di opere da realizzare con i fondi stanziati dal Ministero degli Interni ed a disposizione della Commissione Straordinaria, l’ex Prefetto ha aggiunto: “Anche questa, dopo l’intervento al sottopasso ferroviario, è una dimostrazione di come si possano realizzare opere pubbliche in assoluta legalità, seguendo alla perfezione le indicazioni date dal Ministero per l’utilizzo dei fondi, senza nessuno stratagemma per potere utilizzare soldi pubblici.”

Tedesco ha anche aggiunto che i fondi destinati al Comune di Crucoli verranno utilizzati tutti, con ulteriori interventi già previsti dall’Ufficio Tecnico Comunale e che partiranno a breve termine.

