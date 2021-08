Clamoroso: Vinales sospeso dalla Yamaha, niente Austria. “Ha manomesso la M1”

La Yamaha sospende Vinales: “Operazioni pericolose sul motore della sua moto”Una nota ufficiale del team Yamaha MotoGP con accuse pesantissime verso il pilota spagnolo che non correrà in Austria e probabilmente non salirà più sulla M1: “Decideremo il futuro dopo un confronto con Maverick”. Per lui Aprilia sempre più vicina continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

giovedì 12 Agosto 2021.

La Yamaha sospende Vinales: “Operazioni pericolose sul motore della sua moto”Una nota ufficiale del team Yamaha MotoGP con accuse pesantissime verso il pilota spagnolo che non correrà in Austria e probabilmente non salirà più sulla M1: “Decideremo il futuro dopo un confronto con Maverick”. Per lui Aprilia sempre più vicina

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA