È nata la Federazione delle Misericordie della Calabria, presidente è Claudio Reali

È nata quest’oggi nella Misericordia di Cosenza, prima nata in Calabria nel 1982, la Federazione delle Misericordie della Calabria

La Redazione

Cosenza,

giovedì 12 Agosto 2021.

Alla presenza di diciotto Misericordie su ventidue presenti nella regione e aderenti alla Confederazione, sono stati nominati i nuovi organi.

Il Commissario straordinario Gionata Fatichenti, ha passato il testimone ai nuovi organi nominati oggi, dopo quattro anni di gestione commissariale, insediando il nuovo direttivo cosi composto:

Presidente: Claudio Reali;

Vicepresidente: Francesco Rugiero;

Segretario: Antonio Tavella;

Tesoriere: Rocco Acri;

Consiglieri: Salvatore Borrelli, Giuseppe Gallelli, Antonio Lanzillotta,

Presidente del Collegio Probivirale: Elisabetta Savvioti;

Cmoponenti: Carmine Novello, Luigi Sorbaro, Giuseppe Procopio;

Componenti supplenti: Maria Abbruzzino, Francesco Vadalà;

Collegio dei revisori: Presidente Gangale Rosario, Componenti Francesco Aragona e Angelo Cuzzola.

Il percorso di superamento della precedente Federazione Interregionale di Calabria e Basilicata a favore di due distinti organismi regionali era stato votato all’unanimità nella assemblea delle associate dello scorso 6 febbraio e si è concluso oggi per la Calabria alla presenza del Notaio Serena Pirro.

Il Commissario, giunto oggi al suo ultimo atto formale, ha tenuto a ringraziare le Misericordie che in questi quattro anni non hanno perso la loro motivazione, lavorando nei propri territori con sacrificio e grande dignità.

Un ringraziamento speciale è andato ai confratelli che in questi mesi, hanno lavorato con grande collegialità alla stesura del nuovo statuto e all’atto di costituzione Antonio Lanzillotta, Claudio Reali e Rocco Acri, a Valentino Pace coordinatore regionale di area emergenze, che in questi anni ha lavorato con umiltà e costanza al mantenimento dell’alto livello operativo delle Misericordie in Calabria.

Un ringraziamento va anche alla Conferenza Episcopale della Calabria, per il dono della nomina del Correttore Spirituale, Don Vincenzo Schiavello, che da subito si è messo al lavoro con i fratelli e sorelle delle Misericordie.

Anche il Presidente Nazionale Domenico Giani, è voluto intervenire telefonicamente, per esprimere la propria soddisfazione e per assicurare ai confratelli, la vicinanza della Confederazione Nazionale in questo cammino.

Il processo ha portato quest’oggi alla nascita della prima Federazione, successivamente si costituirà anche quella della Basilicata che sta ultimando la stesura dello statuto.

Le associazioni partecipanti all’assemblea si sono mostrate unite e compatte pronte ad affrontare il futuro delle Misericordie nel territorio calabrese e di contribuire al rinnovamento di quello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA