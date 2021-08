C’è la Dea, Allegri: “Voglio una Juve con il piglio di chi parte per vincere”

Verso Juve-Atalanta, Allegri: “Voglio il piglio di chi parte per vincere”Il tecnico alla vigilia dell’amichevole chiede ai suoi l’attitudine “di chi deve iniziare al meglio per arrivare a marzo a lottare per lo scudetto”. Dybala? “L’ho visto bene, sta lavorando. Chiesa a destra può rendere al meglio” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 13 Agosto 2021.

