Dzeko-Inter, annuncio slittato per problemi burocratici. Ma è questione di ore

Dzeko-Inter, annuncio slittato per problemi burocratici. Ma è questione di oreL’attaccante bosniaco ha ancora alcune pendenze con la Roma e Pinto ha dovuto lavorare con l’Inter per capire come regolarle. Tutto pronto per l’ufficializzazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 13 Agosto 2021.

