Inter, operazione lampo per Correa. Ma Insigne resta sempre in corsa

Inter, operazione lampo per Correa. Ma Insigne resta sempre in corsa La Lazio è obbligata a vendere e il tempo stringe: l’argentino vuole solo il nerazzurro. Il napoletano ai ferri corti con ADL. Il club spera ancora in un extra-budget per Vlahovic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 13 Agosto 2021.

Inter, operazione lampo per Correa. Ma Insigne resta sempre in corsa La Lazio è obbligata a vendere e il tempo stringe: l’argentino vuole solo il nerazzurro. Il napoletano ai ferri corti con ADL. Il club spera ancora in un extra-budget per Vlahovic

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA