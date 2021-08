Juve, oggi è il giorno di Locatelli: ultimo rilancio, si chiude col Sassuolo

Juve, oggi è il giorno di Locatelli: ultimo rilancio, si chiude col SassuoloNel vertice in programma tra le due società l’offerta di 32 milioni sarà aumentata per avvicinarsi ai 40 richiesti dalla società neroverde: accordo in vista continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 13 Agosto 2021.

