Juve, quattro in bilico: De Sciglio spera, Pellegrini in partenza. E Rugani?

Juve, quattro in bilico: De Sciglio spera, Pellegrini in partenza. E Rugani?Allegri ha cambiato piani e gerarchie: c’è chi da sicuro partente potrebbe rimanere, ma non c’è posto per tutti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 13 Agosto 2021.

Juve, quattro in bilico: De Sciglio spera, Pellegrini in partenza. E Rugani?Allegri ha cambiato piani e gerarchie: c’è chi da sicuro partente potrebbe rimanere, ma non c’è posto per tutti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA