Ramsey regista, Cuadrado ala, Pellegrini sul mercato: i dubbi di Allegri in vista dell’inizio

venerdì 13 Agosto 2021.

Ramsey regista, Cuadrado ala, Pellegrini sul mercato: i dubbi di Allegri in vista dell'inizioGiovanni Albanese sulle scelte che dovrà fare l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri in vista della prima giornata di campionato, che vedrà la Juventus far visita all'Udinese alle 18.30 di domenica 22 agosto.

venerdì 13 Agosto 2021.

Ramsey regista, Cuadrado ala, Pellegrini sul mercato: i dubbi di Allegri in vista dell’inizioGiovanni Albanese sulle scelte che dovrà fare l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri in vista della prima giornata di campionato, che vedrà la Juventus far visita all’Udinese alle 18.30 di domenica 22 agosto.

