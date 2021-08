Salvatore Nigro, continua la sua eccellente carriera e torna in Europa

Lo avevamo lasciato lanciando operazioni in Medio Oriente e Nord Africa, da Casablanca a Dubai dopo le sue esperienze negli Stati Uniti. Nel bagaglio una Laurea alla prestigiosa Luiss in Scienze Politiche, un Master in Studi Internazionali e un MBA.

Cirò Marina,

venerdì 13 Agosto 2021.

Lo ritroviamo in Europa come CEO (Amministratore Delegato) della più grande e più antica organizzazione dedicata alla formazione all’imprenditorialità, al mondo del lavoro e all’educazione finanziaria: JA Europe www.jaeurope.org

Salvatore Nigro, Cirotano DOC nonostante i suoi appuntamenti in tutta Europa continua a passare le sue vacanze a Cirò Marina dove ci ha rilasciato questa intervista.

Dott. Nigro ci parli del suo ultimo incarico e cosa è cambiato nella sua carriera?

Dopo 20 anni lavorando per creare opportunità per i giovani in tutto il mondo adesso da papà orgoglioso di due bambini ho risposto alla chiamata di gestire l’organizzazione che ogni anno forma più di 4 milioni di giovani europei al mondo del lavoro del domani e all’imprenditorialità in 40 Paesi d’Europa.

Come concilia l’attività familiare con i suoi viaggi?

Viviamo nel sud della Spagna mentre la sede centrale della nostra organizzazione è a Bruxelles dove mi avvalgo di un fantastico team dirigenziale. Con le limitazioni ai viaggi siamo riusciti a innovare ancora di più con strumenti e piattaforme di e-learning sia per il nostro staff che per i giovani che formiamo.

Cosa è JA Europe?

Nasce dall’idea nel 1919 di avvicinare il mondo educativo e quello imprenditoriale. Oggi nel Consiglio di Amministrazione di JA Europe troviamo rappresentanti di ManpowerGroup, Microsoft, Accenture, Fedex, EY, Avanade, Citi, BNY Mellon, Bata, NN, HSBC, FERD tra gli altri. Ci avvaliamo del supporto dell’Unione Europea. Lavoriamo con 150.000 docenti e 100.000 formatori/coaches/volontari nell’impartire oltre 280 programmi educativi.

Negli ultimi mesi abbiamo visto un nuovo hashtag #Gen_E cos’è?

Vedo che mi seguite sul mio profilo instagram www.instagram.com/salvatorenigroofficial. La pandemia ha mostrato l’importanza di rispondere ad una sfida globale con uno sforzo comune. fino ad ora differenziavamo le generazioni in Baby Boomers, Gen X, Y, Millennial, Z. Abbiamo coniato Gen-E la generazione di Europei che credono nell’importanza dell’education, entrepreneurship e employment per farci ripartire.

La vediamo spesso in programmi radio/televisivi come la BBC World. Ci parli della finale #Gen_E dello scorso mese.

Abbiamo organizzato il più grande festival europeo dell’imprenditorialità www.gen-e.eu . Oltre 370.000 giovani imprenditori hanno, durante gli scorsi mesi, concorso con le loro idee di innovazione, tecnologia e sostenibilità. I vincitori sono stati annunciati nella gala virtuale da ben due Commissari Europei e due Prime Ministre. Con me hanno poi portato la loro voce su BBC World Service in tutto il mondo.

E in Italia?

JA Italia con sede a Milano e con oltre 100.000 giovani formati ogni anno è in continua crescita sotto l’ottima guida di Miriam Cresta e Antonio Perdichizzi. Nello scorso mese di giugno in concomitanza del G20 Lavoro e Istruzione a Catania abbiamo organizzato un grande evento di impatto.

Come ha trovato Ciró Marina?

Mancavo oramai da due anni. Il mio plauso va ai giovani imprenditori del settore turistico, ristorazione e del comparto vitivinicolo che hanno scommesso su questo territorio. A volte ci vuole più coraggio a restare che ad andare via, lo stanno facendo con sacrificio, dedizione, passione e visione del futuro. Sarò il loro Ambasciatore.

