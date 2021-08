Da Correia a Dragusin, Ranocchia e Fagioli: la Juve manda i rampolli a farsi le ossa

Da Correia a Dragusin, Ranocchia e Fagioli: la Juve manda i rampolli a farsi le ossaLa società vuole far proseguire il percorso di crescia dei propri giovani, ormai fuori categoria per l’Under 23 in Serie C. Felix Correia andrà a Parma, per gli altri si cerca la sistemazione più funzionale continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

sabato 14 Agosto 2021.

Da Correia a Dragusin, Ranocchia e Fagioli: la Juve manda i rampolli a farsi le ossaLa società vuole far proseguire il percorso di crescia dei propri giovani, ormai fuori categoria per l’Under 23 in Serie C. Felix Correia andrà a Parma, per gli altri si cerca la sistemazione più funzionale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA