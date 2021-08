Dzeko debutta e segna, Barella e Sensi in forma campionato: Inter pronta per il Genoa

La Redazione24

,

sabato 14 Agosto 2021.

Dzeko debutta e segna, Barella e Sensi in forma campionato: Inter pronta per il GenoaL’ex Cagliari sblocca, poi c’è gloria anche per il bosniaco e il trequartista: la squadra di Inzaghi convince nell’ultima amichevole

