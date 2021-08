Elezioni regionali Calabria 3 e 4 ottobre, il movimento Crotone è dei crotonesi invita i cittadini al voto e a non disertare le urne

La nota del movimento Crotone è dei crotonesi

La Redazione

Crotone,

sabato 14 Agosto 2021.

Il movimento Crotone è dei crotonesi invita i cittadini al voto e a non disertare le urne, per le prossime elezioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre. Lanciamo questo appello contro l’astensione, invitando tutti a esercitare il proprio dovere civico.

Siamo consapevoli del rischio concreto dell’astensionismo anche in questa importante tornata elettorale. Ci rivolgiamo dunque a tutti i cittadini, in modo particolare ai crotonesi, perché assolvano al diritto-dovere del voto, sancito dai principi fondamentali della nostra Costituzione. Pertanto sollecitiamo a superare il diffuso sentimento di indifferenza o sfiducianelle istituzioni e nella classe politica. La prossima scadenza elettorale è un’occasione per garantire la massima rappresentanza crotonese; per dare più forza alle istanze che arrivano dal nostro territorio; per esercitare un ruolo importante nelle nuove sfide europee del programma “Next Generation Eu”, specie grazie a coloro che abbiano già dimostrato nel corso della propria storia – professionale e umana – attaccamento e impegno, nonché la capacità politica di incidere e di portare a casa importanti risultati. Auguriamo sin da ora agli eletti, uomini e donne, un efficace lavoro di squadra per riportare il Collegio Calabria Centro, e Crotone in particolare, al centro dell’agenda politica calabrese.

Noi sosteniamo e votiamo i crotonesi !

© RIPRODUZIONE RISERVATA