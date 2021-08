Risse in strada tra tifosi prima della partita a Old Trafford

Manchester, risse in strada tra tifosi prima di United-LeedsLe immagini dei disordini in strada tra i tifosi di Manchester United e Leeds che si sono scontrati dopo la prima partita di Premier League terminata 5-1 per lo United continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 14 Agosto 2021.

