“Un giorno allenerò la Roma, Mou non ha bisogno di me. Totti meritava una vera chance”

De Rossi: “Un giorno allenerò la Roma, Mou non ha bisogno di me. Totti meritava una vera chance”L’ex giallorosso parla a Sportweek del suo rapporto con il club in cui è cresciuto, dell’arrivo dello Special One e del futuro di… Totti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 14 Agosto 2021.

