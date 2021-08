Müller, quel gol all’Italia in Messico nella partita del secolo

La Redazione24

,

domenica 15 Agosto 2021.

Müller, quel gol all’Italia in Messico nella partita del secoloIl bomber scomparso nel giorno di Ferragosto è passato alla storia per molti gol segnati nella sua carriera. Questo in Messico (che Nando Martellini faticò a decifrare nella sua telecronaca) fa parte della partita del secolo, Italia-Germania 4-3, al Mondiale del 1970.

