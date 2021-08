“Piccolo e grassoccio”, poi dominò l’area per 15 anni: ecco chi era Gerd Müller

domenica 15 Agosto 2021.

“Piccolo e grassoccio”, poi dominò l’area per 15 anni: ecco chi era Gerd MüllerPochi dribbling, poche prodezze, ma letale in area come pochi. Senza di lui, il Bayern non sarebbe diventato quello che è oggi. E quel suo semplice schema con Beckenbauer…

