Precampionato Inter: zero gol subiti e Calha già decisivo. Preoccupa Sanchez

Precampionato Inter: zero gol subiti e Calha già decisivo. Preoccupa SanchezDal cileno dipendono le decisioni sul mercato in attacco, il reparto in cui c’è da lavorare di più dopo l’avvicendamento Dzeko-Lukaku continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 15 Agosto 2021.

