Raul Fernandez vince in Austria davanti a Ogura. Giornata no per Bezzecchi

domenica 15 Agosto 2021.

Raul Fernandez vince in Austria davanti a Ogura. Giornata no per BezzecchiDomina lo spagnolo che stacca il giapponese e si rifà sotto a Gardner (solo 7°) nel Mondiale. Vietti è sesto, Bezzecchi decimo. Addio ai sogni di titolo?

