Strongoli: Fondi Castello i consiglieri comunali Gallo e Mauro ringraziano On.le Vito Pitaro

Ringraziamenti dai consiglieri comunali di Strongoli, Dionisio Gallo e Milena Mauro

La Redazione

Strongoli,

lunedì 16 Agosto 2021.

I consiglieri comunali di Strongoli, Gallo e Mauro, esprimono gratitudine al consigliere regionale on.Vito Pitaro per il costante e proficuo lavoro in favore del territorio strongolese. In particolare il ringraziamento è dovuto all’impegno profuso, insieme all’Assessore regionale ai Lavori pubblici e pianificazione e sviluppo territoriale, Domenica Catalfamo, per l’ottenimento di un finanziamento di 250.000,00 € (fondi Legge 145/2018) per il Castello di Strongoli. Ai 150.000,00 € iniziali sono stati aggiunti altri 100.000,00 € (riprogrammazione annualità 2021-2023): tale finanziamento è finalizzato al completamento di parte dell’importante Castello strongolese così da renderlo fruibile in tempi brevi.

