Allarme dal Sudamerica: Inter, Juve e Atalanta senza big a settembre?

Allarme dal Sudamerica: Inter, Juve e Atalanta senza big a settembre?Il recupero delle gare della Conmebol saltate a marzo rischia di far perdere a molti club numerosi nazionali in caso di richiesta d’anticipo nella terza giornata di A per l’impegno di Champions il martedì continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 17 Agosto 2021.

