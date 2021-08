Cerimonia di consegna del titolo di Borgo Autentico d’italia al Borgo antico di Cirò

Oggi si scrive la storia ha detto il sindaco Francesco Paletta

LaRedazione

Cirò,

martedì 17 Agosto 2021.

Cerimonia di consegna del titolo di Borgo Autentico d’italia: Oggi si scrive la storia ha detto il sindaco Francesco Paletta: Cirò entra a far parte dei borghi autentici, a portare la bella novella la presidente dell’associazione “Borghi autentici d’Italia” nonché sindaco del Comune di Roseto Capo Spulico : Rosanna Mazzia.” Un traguardo strepitoso per Cirò, ha detto la vice sindaco intervenuta Giovanna Stasi- si aprono opportunità di sviluppo in termini economici e solidali, un compito di sostegno diretto al recupero, alla valorizzazione e alla tutela del Borgo attraverso iniziative di rivitalizzazione con interventi pubblici e privati, ma anche integrati. Borghi Autentici sostiene e rappresenta una parte significativa di quell’ Italia nascosta, prosegue la Stasi- un ruolo importante dato dalla riscoperta e dall’ energia indirizzata a far vivere in un mondo fatto a dimensione uomo. Siamo il paese del calendario Gregoriano riformato dal nostro compaesano Luigi Lilio ha detto il sindaco- ma anche il paese che rispetta la spiaggia libera e incontaminata tra rare dune e rara flora come la Ginestra bianca, un terrazzo di biodiversità che sicuramente ci proietterà in futuro verso la conquista della Bandiera blu, anche perché le acque limpide del nostro mare hanno conquistato negli ultimi tre anni il riconoscimento delle tre vele da parte di lega ambiente. Ma siamo anche il paese che ha raggiunto oltre il 65% della differenziata, stiamo recuperando il centro storico, presto partirà il bando di assegnazione delle case disabitate al costo di 1 euro in modo che potranno essere restaurate, come pure stiamo per restaurare il castello di Cirò. Tutte indicazioni preziose sia per entrare nell’associazione dei Borghi autentici d’Italia sia per la conquista della bandiera blu. Il Sindaco, a nome dell’amministratore comunale, ha dato formale impegno a seguire il percorso dell’associazione che dovrà accompagnare il paese nel miglioramento del centro storico in alcune aree ma soprattutto ha esortato i privati alla collaborazione per rendere tutto il paese attrattivo. “Questo antico ed interessante borgo- ha detto la presidente Mazzia- ha grandi potenzialità attraverso i suoi beni culturali, le chiese, il Castello i suoi personaggi illustri, il paesaggio, il mare incontaminato e le sue spiagge libere, ma soprattutto un polo museale d’eccellenza: un borgo affascinante, tutto questo deve essere conservato e vissuto per impedire lo spopolamento del paese”. I borghidevono essere vivi perché all’interno ci vivono persone vere, prosegue Mazzia- dobbiamo lavorare affinchè ci siano servizi efficienti, maggiore agibilità, un patrimonio da conservare e farlo vivere con la modernità. Le Marine riferendosi alla zona mare, hanno bisogno di radici, cioè del suo borgo, senza radici una Marina vale l’altra. Il mio contributo per consentire al borgo di continuare a crescere è senza dubbio il turismo, i progetti strategici attraverso le cooperative di comunità, le cooperative ospitanti e le cooperative energetiche tra le amministrazioni e gli operatori. Insomma c’è un lavoro di squadra da fare, e Cirò, che insieme a Melissa, unici paesi del crotonese che ne fanno parte hanno tutte le carte in regola per diventare volani di se stessi. Nell’occasione è stato presentato, dal Prof. Librandi Nicodemo, che ha contribuito fattivamente, l’opuscolo Cirò, la città del vino e del calendario, ideato da un grande estimatore di Cirò, l’enologo di fama mondiale Dott. Donato Lanati che ha ripercorso in poche pagine tutta la grandezza del borgo e delle sue eccellenze. E’ un libro- ha detto Librandi- che racchiude tutte le cose che ci sono di bello e di particolare, come la storia, la cultura, il vino, i personaggi illustri, gli artigiani, il paesaggio, il mare, che devono suscitare interesse nel turista. Questo evento ha concluso Librandi deve diventare un punto di partenza per il territorio. A fine serata il sindaco ha consegnato un rilievo in ceramica raffigurante Luigi Lilio prodotto dallo studio Alaios di Caterina Chimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA