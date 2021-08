Graziano Rossi: “Valentino? Lo sognavo in F1 con la Ferrari, ma lui mi disse…”

martedì 17 Agosto 2021.

Valentino Rossi, il papà Graziano: “Lo sognavo in F1 con la Ferrari, ma lui mi disse…”Graziano Rossi è stato uno dei piloti più talentuosi e “folli” nella storia del motomondiale. Viceiridato in 250 nel 1979, poi una serie di incidenti gravissimi, oggi si racconta: “Vale in F1 non volle andare perché capì che il pilota conta meno che in moto. Io pazzo? Forse, ma al Nurburgring nel 1980 mi rifiutai di correre”

