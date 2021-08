Illuminazione pubblica: Lettera al Sindaco e alla Giunta comunale di Cirò Marina

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Cirò Marina

Cirò Marina,

martedì 17 Agosto 2021.

A Lei, Signor Sindaco Dott. Sergio FERRARI ed ai membri della sua Giunta Comunale, va il mio vivo ringraziamento per la cortesia che detta Amministrazione ha voluto usare allo scrivente rispondendo con celerità al bisogno espresso.

Da circa dieci anni, più volte ho posto in essere ai precedenti Amministratori il disagio vissuto nella via C/da Artino – Traversa della via P. Togliatti (da tutti i residenti ) per la mancanza della illuminazione, non ottenendo peraltro mai alcuna risposta in merito.

Nell’odierna gestione amministrativa della Città di Cirò Marina, constatando i lavori in atto e di miglioramento dei servizi destinati al cittadino, mi sono prodigato, anche se con un po’ di scetticismo, visto i risultati precedenti, nel farLe richiesta di palificazione per l’illuminazione della via sopra citata. La sua risposta è stata che, appena si fossero conclusi i lavori per lo stesso fine nelle vie Pola e Salvogaro, avrebbe fatto sì che finalmente anche la mia richiesta fosse stata soddisfatta

(previo consulto dei suoi tecnici).

Ho voluto darLe fiducia.

All’odiena luce, posso solo dirLe che la mia fiducia è stata ben riposta, visto ch’è stato attuato nel tempo di solo due settimane, ciò che i Vs predecessori non hanno attuato in dieci anni, cioè l’illuminazione della via.

Difficile e grande è la vostra missione, ma la rettitudine della coscienza è l’elemento cardine e propizio per un buon governare.

Colgo l’occasione per il mio personale ringraziamento a Lei sig. Sindaco che più ampiamente estendo anche a tutti i suoi collaboratori, per quanto questa Amministrazione ha fatto e vorrà ancora fare in forza del mandato Istituzionale conferito, secondo le leggi vigenti e con giustizia ed imparzialità.

