In fiamme appartamento al 5 piano in Via Saffo a Crotone

Per fortuna nessun danno a persone

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

martedì 17 Agosto 2021.

Gli uomini del Comando Vigili del Fuoco di Crotone dalle ore 16.40 sono intervenuti in un incendio in appartamento sito al 5 piano di un palazzo in via saffo Crotone. Sul posto squadra della sede centrale con supporto di autoscala.

lo stabile e’ stato evacuato in e via precauzionale sino al termine delle operazioni di soccorso nessun danno a persone.

seguiranno aggiornamenti

