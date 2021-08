“ Le fortificazioni dell’antico territorio di Ciro’ ” presentato il libro di Isabella Gaudino e Federico Cordella

Presentato martedi 10 agosto 2021, nell’ambito del programma di manifestazioni denominate “Sere d’estate 2021

Cirò,

martedì 17 Agosto 2021.

Durante le manifestazioni “Sere d’estate 2021”, organizzate dall’amministrazione del Comune di Cirò, è stato presentato il libro degli architetti Isabella Gaudino e Federico Cordella: “LE FORTIFICAZIONI DELL’ANTICO TERRITORIO DI CIRO”.

Alla presentazione, svoltasi nella suggestiva location della “Terrazza dei Musei di Ciro”, hanno partecipato, oltre che l’autrice Isabella Gaudino, il sindaco di Cirò, avvocato Francesco Paletta, il Funzionario della Sovraintendenza di Cosenza, architetto Pasquale Lo Petrone ed il dottor Pino Rende dell’Archivio Storico di Crotone. Moderatore della serata il Direttore del “ Il Crotonese” Giuseppe Pipita. Tra il pubblico erano presenti personalità politiche ed ecclesiastiche, giornalisti e studiosi di storia locale.

Dopo i saluti del Sindaco di Cirò, che ha anche riferito sullo stato della progettazione e dell’inizio lavori di recupero del Castello, e gli interventi degli altri relatori l’autrice ha evidenziato che con il libro “si è voluto approfondire principalmente tutte le caratteristiche storiche ed architettoniche delle fortificazioni esistenti nel territorio di Cirò lette anche nel contesto dello sviluppo urbano ed in rapporto alla murazione (al complesso organico di opere murarie costruito a difesa del paese) che ne esaltava l’efficacia contro gli attacchi dall’esterno”.

Il libro, ad un primo impatto, appare come un’opera destinata agli “addetti ai lavori”, soprattutto per il dettaglio dei rilievi tecnici; tuttavia, la storia, che fa da cornice al quadro architettonico, abbellisce ulteriormente l’opera rendendola, nel complesso, estremamente fruibile e gradevole anche al lettore “non tecnico”, ma semplicemente interessato ad approfondire la propria conoscenza del territorio.

I documenti storici e bibliografici consultati, le immagini e le fotografie antiche e moderne, nonché le attente ricostruzioni cartografiche, hanno consentito agli autori di rappresentare non solo la crescita e le trasformazioni delle strutture architettoniche rappresentate, ma anche la crescita e le trasformazioni della società cirotana ed il suo rapporto con il territorio circostante.

Sotto tale luce, l’opera, oltre ad incontrare l’interesse di una vasta platea di persone, potrebbe dimostrarsi di grande utilità per le nuove generazioni. Per tal motivo appare degno di nota l’invito, rivolto, nel corso della serata, dal direttore de “Il Crotonese” di far leggere il libro, degli architetti Gaudino e Cordella, agli studenti del locale liceo di Cirò.

