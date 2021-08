Mauro Tassotti: “Milan col 4-4-2? Voto sì, e vi spiego perché”

Mauro Tassotti: “Milan col 4-4-2? Voto sì, e vi spiego perché”Il grande ex rossonero: “Ibra e Giroud sono compatibili, Leao è in grado di fare l’ala, ma deve trovare la sua via una volta per tutte. La difesa rossonera è di alto livello. Pioli merita il rinnovo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 17 Agosto 2021.

Mauro Tassotti: “Milan col 4-4-2? Voto sì, e vi spiego perché”Il grande ex rossonero: “Ibra e Giroud sono compatibili, Leao è in grado di fare l’ala, ma deve trovare la sua via una volta per tutte. La difesa rossonera è di alto livello. Pioli merita il rinnovo”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA