La Redazione24

,

martedì 17 Agosto 2021.

Pirlo: “Juve? Stagione difficile. Ora sono pronto per una nuova avventura” L’ex allenatore della Juventus è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a The Athletic: “Se non controlli il pallone, è difficile vincere. Sto seguendo tanti allenatori per cercare di cogliere le loro idee. Mi piacerebbe andare a Manchester a vedere Guardiola”.

