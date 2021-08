Scudetto, Sacchi dice Juve: “Rosa lunga, grande esperienza e l’effetto Allegri”

Sacchi dice Juve per lo scudetto: “Rosa lunga, grande esperienza e l’effetto Allegri”L’ex allenatore non ha dubbi sui bianconeri come favoriti per il titolo: “Partono davanti anche perché l’Inter ha perso Lukaku, Hakimi e soprattutto Conte” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 17 Agosto 2021.

