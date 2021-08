Coronavirus: 283 casi attivi nel crotonese. 279 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 18 agosto

Catanzaro,

mercoledì 18 Agosto 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.042.828 (+4.571).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 74.279 (+279) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 301 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.463 (10.316 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 883 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 841 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.564 (22.975 guariti, 589 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 283 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.802 (6.700 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.525 (46 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.477 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.764 (23.416 guariti, 348 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 223 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.643 (5.551 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 61 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che “Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi persi al follow-up in precedenza indicati come residenti; 2 casi tra i fuori regione sono guariti.

L’Asp di Crotone comunica che dei 35 nuovi soggetti positivi 16 sono migranti; tre positivi spostati nel setting fuori regione e 2 guariti fuori regione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 108 nuovi soggetti positivi di cui 5 residenti fuori regione.

