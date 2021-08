Finanziamenti in arrivo dalla Regione al Comune di Melissa per la ricostruzione del Ponte Passeri

La Redazione

Melissa,

mercoledì 18 Agosto 2021.

La grave crisi Idrica, che sta creando tantissimi disagi ai paesi collinari compreso Melissa, fa concentrare, senza dubbio, l’attività amministrativa nella soluzione di questa gravissima emergenza non facile da gestire, visti il protrarsi della siccità, delle temperature molto alte, della presenza di tanti turisti e il ritorno degli emigrati. Ma, nonostante il momento complicato, in queste ore è giunta un’ottima notizia per il Comune di Melissa e la sua comunità: è arrivata la comunicazione da parte della Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile, del finanziamento per la ricostruzione del Ponte Passeri crollato nel mese di Novembre 2020, per la messa in sicurezza in zona Umbra e per la pulitura in zona Granatello. Dopo le segnalazioni del Comune di Melissa alla Regione Calabria e dopo i soppraluoghi necessari, sono stati ritenuti fondamentali questi primi interventi che non saranno i soli ad essere fatti nei prossimi mesi.

