Inter, per l’attacco spunta Thuram jr. Ma Correa resta in pole

Inter, per l’attacco spunta Thuram jr. Ma Correa resta in poleIl figlio di Lilian offerto da Raiola: la società lo valuta in alternativa al laziale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 18 Agosto 2021.

Inter, per l’attacco spunta Thuram jr. Ma Correa resta in poleIl figlio di Lilian offerto da Raiola: la società lo valuta in alternativa al laziale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA