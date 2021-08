Allegri lo ha voluto ma non parte titolare: il piano di Max per Morata

Allegri lo ha voluto ma non parte titolare: il piano di Max per MorataL’attaccante potrebbe essere la soluzione a gara in corso per dare riferimento offensivo alla squadra. Lo spagnolo è stato sempre l’uomo in più nelle serate di Champions continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 19 Agosto 2021.

