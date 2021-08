Cirò Marina: Concluso l’evento “Gli Stati Generali del Mare” del Flag “I Borghi Marinari dello Ionio”

Serata partecipata quella dell’altro ieri 17 agosto tenutasi a Cirò Marina

Cirò Marina,

giovedì 19 Agosto 2021.

“Gli Stati Generali del Mare” promosso dalla Regione Calabria dipartimento Agricoltura e Pesca, voluta e realizzata dal Flag ” I Borghi Marinari dello Ionio ” e dal Comune di Cirò Marina nella persona del Sindaco Ferrari e della delegata Maria Teresa Gentile, i quali hanno predisposto la logistica e supportato il Flag per la realizzazione della serata. Il tema principale della serata è stata la figura dei pescatori locali, tra storia e tradizione e nuove figure che hanno deciso di intraprendere il lavoro e la passione per il mare e la pesca trasmesso dai propri genitori. Altro tema è stato quella della promozione del pescato locale e sopratutto del pesce azzurro, ricco di proprietà organolettiche utili e importanti per il benessere della nostra nutrizione. A tal riguardo si ringrazia il dott. Giuseppe Aloisio per le nozioni date, e il dr Alfonso Calabretta che ha creato dei pannelli illustrativi di promozione del prodotto locale e filiera corta… Tali pannelli verranno sistemati all’interno del porto a promozione della marineria. Importante è stata la presenza della Regione Calabria dip. Pesca nella figura del dr Francesco Pisani e Marcello Pagano che hanno spiegato il ruolo della Regione e l’impatto amministrativo sulla filiera della pesca regionale. Il convegno è stato aperto e chiuso con gli interventi del presidente del Flag dr Cataldo Minò che ha illustrato le strategie locali, e ha deciso di premiare gli operatori locali, tutta la marineria, e la storia della pesca fin dalla formazione della prima forma associativa in cooperazione organizzata come sistema di lavoro nel settore ittico iniziata nel lontano 1945, dunque la più vecchia marineria del Calabria. Il Direttore del Flag dr Malena Mauro intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa bella serata ben organizzata e participata iniziando da tutta la marineria locale che ha aiutato nella realizzazione della degustazione del pesce azzurro, sapientemente preparate alla griglia e alla cottura in modo semplice, senza nessun aggiunta, dalla famiglia Carella pescatori da generazioni, assistito dal supporto della Misericordia di Cirò Marina, guidata dalla dr Abbruzzino Maria. Un ringraziamento particolare spetta alla Lega Navale, ai Marinai d’Italia, al gruppo di Emilio Spataro che hanno animato con le loro musiche, e tutti gli espositori di vino, prodotti tipici, e artigianato locale. La serata, ben ordinata e organizzata, ha avuto come intento la promozione del territorio e del pescato fresco locale filiera corta o meglio ” miglio 0 ” e quindi la divulgazione delle qualità del nostro territorio e le eccellenze ivi presenti” Cirò Marina paese del Vino e del Pesce “. E’ quanto afferma il Direttore del Flag Dr Mauro Malena

































