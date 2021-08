Cirò Marina, l’istruttore Vincenzo De Leo: “fiero di far crescere il nostro paese con l’equitazione”

“Sono soddisfatto della crescita dei nostri ragazzi”. Ecco la nota di Vincenzo De Leo

Cirò Marina,

giovedì 19 Agosto 2021.

L’istruttore De Leo ci parla del nostro amato paese e della Calabria interessata alla giusta Equitazione. Il nostro paese, era così spento con l’equitazione che non si conosceva nemmeno il termine, ed ora vedere tantissimi bambini frequentare e soprattutto con la passione di questo meraviglioso animale, è la nostra vittoria più grande -afferma De Leo-.

Vincenzo De Leo, sin da piccolo appassionato ha coltivato la sua passione per l’equitazione iniziando a Milano per poi qualificarsi istruttore di primo livello area Dressage a Torino.

L’equitazione per noi è uno sport che ci lega come una famiglia con tutti i nostri ragazzi ma, una cosa molto importante che l’equitazione offre hai ragazzi è il senso di responsabilità verso un cavallo, viene consigliata per i ragazzi timidi per far sì che avviene uno sblocco.

L’Equitazione permette ai ragazzi di unirsi e soprattutto entrare in competizione tra di loro. È uno sport differente dagli altri perché si deve formare un binomio con un amico che non parla.

Noi trasmettiamo come prima cosa ai ragazzi ad avere il rispetto per questi meravigliosi animali, a ringraziare il cavallo appena si finisce una lezione e soprattutto ad essere leggeri e far avanzare il proprio cavallo con la fiducia per poi lavorare su delle basi molto importanti riguardanti l’assetto per gestisce le andature del cavallo, la posizione, il contatto e tante altre basi che portano a formare un binomio.Del resto sono fiero di vedere più di 25 bambini ogni giorno coltivare la propria passione perché mi ricordano me stesso quando alla loro età non vedevo l’ora di andare a lezione.

