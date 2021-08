Il Milan raddoppia: in arrivo Florenzi, si stringe per Bakayoko

Il Milan raddoppia: in arrivo Florenzi, si stringe per Bakayoko Per il campione d’Europa chiusura ormai vicinissima: sì al prestito con diritto. Oggi il summit per l’ivoriano del Chelsea continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 19 Agosto 2021.

