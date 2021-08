Escursione tra ruscelli, cascate e natura incontaminata nel Vallone Santa Croce, comune di Bocchigliero

A renderlo noto è il Circolo Legambiente “Nicà” Scala Coeli (CS)

Bocchigliero,

venerdì 20 Agosto 2021.

Ieri 19 agosto bellissima escursione nel Vallone Santa Croce, comune di Bocchigliero. Hanno preso parte all’escursione amici rientrati per le vacanze estive e residenti a Roma ed in Germania, il torrentista Saverio Talerico che ci ha guidati alla scoperta di questo meraviglioso posto, tra ruscelli, cascate ed una natura incontaminata e molto suggestiva. All’escursione hanno partecipato anche componenti del circolo Legambiente Nicà. Un torrente molto pulito con vasche naturali dall’acqua cristallina, dove abbiamo potuto rinfrescarci dalla calura estiva. Alcuni di noi hanno poi proseguito l’escursione fino a raggiungere quella che viene chiamata “grotta delle farfalle” un luogo molto suggestivo con particolari formazioni rocciose, dove i colori, la vegetazione ed il rumore dell’acqua rendono questo posto, seppur piccolo, una meraviglia per gli occhi e per lo spirito, una nicchia dove la natura rivela tutta la sua perfezione e bellezza. Una giornata all’insegna della bellezza, della quiete, della condivisione, di cose semplici, quelle di cui oggi abbiamo bisogno più che mai. Una giornata tra amici e persone che amano la natura e la sua infinita bellezza. Il nostro territorio è ricco di luoghi suggestivi ed incontaminati, da tutelare e proteggere. A quanti si apprestano a visitare questi posti meravigliosi come sempre chiediamo rispetto e cura. La terra non ci appartiene siamo noi che apparteniamo a lei.

