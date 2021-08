I cinghiali a Cirò ormai arrivano all’uscio di casa, la gente è terrorizzata

Non hanno più paura dell’uomo, cercano attorno le abitazioni cibo rovistando nelle aiuole

Cirò,

venerdì 20 Agosto 2021.

E se prima si vedevano di rado e solo di notte, ora li puoi trovare davanti casa anche in pieno giorno come se fossero animali selvatici addomesticati. La gente ha paura di incontrarli e prima di uscire dalla porta di casa fanno rumore per farli allontanare. La situazione sta peggiorando ogni giorno di più, si vedono ormai di giorno sia in zona Arenacchio, sia in zona Paradiso, aree queste delimitate da aree verdi e umide. Intanto i cinghiali stanno devastando i vigneti, in proposito il sindaco Francesco Paletta ha detto che : “A piccoli passi si cerca di venire incontro agli agricoltori per questa piaga ma anche ai fini della sicurezza delle persone. Nella nota inviata alla Regione circa un mese fa-prosegue Paletta- oltre a chiedere l’eliminazione dei costi relativi agli abbattimenti, necessario per incentivare i selettori, ho chiesto di trattare l’argomento non più come un problema legato alla caccia bensì come una vera e propria emergenza, bene ha fatto la Regione ad investire della questione il Governo nazionale”. Intanto si apprende che la Regione ha incentivato gli abbattimenti, ciò si rende necessaria per garantire un ulteriore strumento nell’azione quotidiana di contenimento di un fenomeno che sta sempre più assumendo i connotati di questione di ordine pubblico, oltre che di emergenza sanitaria.In particolare, per i mesi di agosto e settembre, la Regione – in via straordinaria e temporanea – si sostituirà ai selettori nel pagamento di quanto dovuto alle Asp per l’attività ispettiva sanitaria legata a ogni capo abbattuto almeno fino al mese di settembre. Al fine di offrire risposte concrete a un problema ogni giorno più grave e devastante, sia per le colture sia per l’incolumità pubblica –si legge in una nota dell’assessore Gallo – “abbiamo deciso di non lasciare nulla di intentato: dopo aver elevato la soglia massima di cinghiali cacciabili, e aver portato da 300 a mille, attraverso specifici corsi di formazione, il numero dei selettori attivi sul territorio regionale, diamo corso a un’altra misura che consentirà, se non altro, di mitigare il fenomeno, specie attorno ai centri abitati”. Gli Abitanti delle aree periferiche potranno così sperare che gli animali invadenti non gli arrecheranno più danni e disturbo.

