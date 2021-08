I rinnovi dell’Inter: dopo Lautaro toccherà a Brozovic e Perisic. E non solo…

I rinnovi dell’Inter: dopo Lautaro toccherà a Brozovic e Perisic. E non solo…I due croati andranno in scadenza tra dieci mesi e, in assenza di un prolungamento, saranno liberi di negoziare con un altro club a gennaio. Occhio a Barella continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 20 Agosto 2021.

I rinnovi dell’Inter: dopo Lautaro toccherà a Brozovic e Perisic. E non solo…I due croati andranno in scadenza tra dieci mesi e, in assenza di un prolungamento, saranno liberi di negoziare con un altro club a gennaio. Occhio a Barella

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA