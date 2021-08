Inter, ecco come segna Marcus Thuram: i suoi gol col Moenchengladbach

Inter, ecco come segna Marcus Thuram: i suoi gol col MoenchengladbachEcco alcuni dei migliori gol realizzati da Marcus Thuram, obiettivo dell’Inter, con la maglia del Borussia Monchengladbach. Nella scorsa stagione ne ha segnati 11 in 40 partite in tutte le competizioni. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 20 Agosto 2021.

Inter, ecco come segna Marcus Thuram: i suoi gol col MoenchengladbachEcco alcuni dei migliori gol realizzati da Marcus Thuram, obiettivo dell’Inter, con la maglia del Borussia Monchengladbach. Nella scorsa stagione ne ha segnati 11 in 40 partite in tutte le competizioni.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA