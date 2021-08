Inzaghi: “Obiettivi ambiziosi. Lukaku, non me lo aspettavo ma arriverà un’altra punta”

La Redazione24

,

venerdì 20 Agosto 2021.

Inzaghi: “Obiettivi ambiziosi. Lukaku, non me lo aspettavo ma arriverà un’altra punta”L’allenatore piacentino debutta in panchina col nuovo club nella sfida con il Genoa a San Siro. E su Dzeko: “Una mia richiesta esplicita averlo qui, a prescindere da Romelu”

