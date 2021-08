Juve, poker d’assi in attacco: Allegri prepara una squadra non CR7 dipendente

Juve, poker d’assi in attacco: Allegri prepara una squadra non CR7 dipendenteNell’amichevole con l’Under 23 il tecnico ha schierato Dybala e Morata in avanti con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. L’imprevedibilità degli attaccanti e la disponibilità in copertura, danno garanzia in termini di equilibrio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 20 Agosto 2021.

