L’Inter stringe per Marcus Thuram: offerti 20 milioni al ‘Gladbach

L’Inter stringe per Marcus Thuram: offerti 20 milioni al ‘GladbachI tedeschi ne chiedono 30, decisivi i bonus. Correa superato, ma resta ancora in pista. E si punta al tesoretto per un nuovo colpo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 20 Agosto 2021.

