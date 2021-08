Allegri: “CR7 mi ha detto che rimane. Loca non è pronto. È l’anno di noi vecchietti”

La Redazione24

,

sabato 21 Agosto 2021.

Allegri: “Ronaldo mi ha detto che rimane. Loca ancora non pronto. È l’anno di noi vecchietti”L’allenatore della Juve prima della trasferta a Udine: “Manuel ha bisogno di qualche giorno per lavorare, ma un quarto d’ora può giocarlo. Cristiano è a disposizione, la sua volontà andare via Juve non c’è mai stata”

