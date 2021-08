Allenatori in giostra: ecco il nuovo campionato dei grandi ritorni

Allenatori in giostra: ecco la nuova Serie ADa Allegri a Mourinho, da Sarri a Spalletti, la novità di questa stagione è il ritorno di tanti big in panchina. Se riuscirà a rilanciare Dybala, con Max la Juve torna favorita, anche per i pezzi persi dall’Inter, un gradino sotto insieme a Milan e Atalanta sostenute dalla […]

La Redazione24

,

sabato 21 Agosto 2021.

Allenatori in giostra: ecco la nuova Serie ADa Allegri a Mourinho, da Sarri a Spalletti, la novità di questa stagione è il ritorno di tanti big in panchina. Se riuscirà a rilanciare Dybala, con Max la Juve torna favorita, anche per i pezzi persi dall’Inter, un gradino sotto insieme a Milan e Atalanta sostenute dalla continuità tecnica. Ma pure Roma, Lazio e Napoli possono inserirsi grazie ai loro mister

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA