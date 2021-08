“Dovevi distruggerli, non unirti a loro”: social scatenati su Calhanoglu

sabato 21 Agosto 2021.

“Dovevi distruggerli, non unirti a loro”: social scatenati su CalhanogluHakan Calhanoglu assoluto protagonista nell’esordio dell’Inter in campionato contro il Genoa. E sui social pioggia di meme sull’ex milanista, passato ai nerazzurri in estate.

