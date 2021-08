Florenzi: “Avevo bisogno di fiducia. Milan, per te giocherò ovunque”

Florenzi: “Avevo bisogno di fiducia. Milan, per te giocherò ovunque”L’ex giallorosso: “Penso di poter dare ancora tanto. L’obiettivo è far restare il club in Champions. La Roma? Aveva scelto di mettermi da parte già due anni fa e non è stata solo scelta tecnica” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 21 Agosto 2021.

