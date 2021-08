Inzaghi in emergenza, schiera 6 centrocampisti: così l’Inter contro il Genoa

Inzaghi in emergenza, schiera 6 centrocampisti: così l’Inter contro il GenoaI nerazzurri Campioni d’Italia aprono la Serie A 2021-22, sfidando il Genoa a San Siro nell’anticipo della 1ª giornata. Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è in emergenza in attacco: ecco la probabile formazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 21 Agosto 2021.

Inzaghi in emergenza, schiera 6 centrocampisti: così l’Inter contro il GenoaI nerazzurri Campioni d’Italia aprono la Serie A 2021-22, sfidando il Genoa a San Siro nell’anticipo della 1ª giornata. Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è in emergenza in attacco: ecco la probabile formazione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA